Info & Service 2024 Neben den diversen Jury-Awards haben die Emittenten auch heuer wieder die Chance auf einen Publikums-Preis. Hier entscheiden die Anleger, welcher Emittent sich ihrer Meinung nach im vergangenen Jahr besonders hervorgetan hat und den Titel „Bester Emittent im Bereich Info & Service" verdient. Sie als Anleger sollen denjenigen Emittenten bestimmen, der Ihrer Meinung nach die beste „Arbeit" für die Entwicklung des Zertifikatemarkts im Allgemeinen und des österreichischen Zertifikatemarkts im Speziellen leistet. Hierbei stehen zum einen die Vielfalt des Produktangebots im Vordergrund (Anzahl Zertifikate, Anzahl Basiswerte, ...), zum anderen aber auch Aspekte wie die Handelsqualität (Handelszeiten, Preisstellung, Spreads, Size, ...). Vor allem aber sollte die Wertung weitere Aspekte des Kundenservice umfassen wie die Risikoaufklärung, Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BIBs), Termsheets und weiterführende Produktinformationen sowie hilfreiche Tools auf der Internetseite oder in Mobile-Apps. Auch Kundenmagazine, Newsletter, Webinare, Roadshows sowie die Anbindung an Self-Made-Plattformen und Maßnahmen zur Vertriebsunterstützung gehören dazu. Die Abstimmung läuft bis zum Sonntag 2. Juni 2024. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, stellt nachfolgend jeder der 12 teilnehmenden Emittenten seine besonderen Fähigkeiten im Bereich „Info & Service" vor. Bitte wählen Sie einen der Emittenten aus und klicken unten auf "Abstimmen". BARCLAYS Webseite: https://derivatives.cib.barclays Webseite: www.bnpp.at BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit knapp 200.000 Mitarbeitern in 73 Ländern. Als Anbieter von Zertifikaten ist BNP Paribas seit über 20 Jahren in Österreich aktiv. BNP Paribas bietet eine breite Palette (etwa 250.000 Produkte – Stand 3. April 2024) an Anlage- und Hebelprodukten auf rund 1.000 Basiswerte an. Außerdem offeriert die Bank seit nunmehr neun Jahren mit Exchange Traded Commodities (ETCs) eine Rohstoff-Produktpalette; sowohl klassisch eins zu eins, als auch rolloptimiert und auch in Euro und in US-Dollar. Einen Schwerpunkt legt das Institut auf Hebelprodukte und Bonus-Zertifikate auf Aktien, Indizes, Devisen, Zinsen, Rohstoffe und Schwellenländer. Für ihre Leistung bei Preisstellung, Produktqualität und Service wurde die Bank in den vergangenen Jahren bereits mehrmals ausgezeichnet. Interessenten werden über alle Kanäle mit kostenfreien Informationen versorgt. Dazu zählen sechs tägliche Newsletter, ein tägliches Charttechnik-Video zum DAX, vier wöchentliche Internet-Sendungen mit den Themen Charttechnik und Fundamentalanalyse, einer wöchentlichen Live-Schalte nach Silicon Valley ins Herz der Tech-Aktien und ein wöchentlicher Podcast, in dem ein Finanzexperte den Anlegerinnen und Anleger jeden Dienstag eine aktuelle Fundamentalanalyse von Aktien, Währungen, Zinsentwicklungen liefert. Die Woche endet mit einem Investment-Newsletter. TV-Interviews und das traditionelle Magazin Märkte & Zertifikate runden das Service Angebot ab. Des Weiteren helfen Tools wie die „3 Klick Produktsuche", dem Trader sein passendes Produkt zu finden und eine App sowie eine mobile Webseite, um sich auch von unterwegs aus zu informieren. Die Handelszeiten sind täglich von 8 bis 22 Uhr. Und auch die Produktmanager stehen während der gesamten Handelszeit zur Verfügung, also von 8 bis 22 Uhr. Ein einmaliger Service. Vor Ort treffen Anleger und Trader die Mitarbeiter auf Veranstaltungen und Messen wie etwa den Börsentag in Wien. Webseite: https://produkte.erstegroup.com/Retail/de/index.phtml Aufgrund des aktuellen Marktumfelds, geprägt durch niedrige Marktzinsen und Unsicherheiten an den Aktienmärkten, sehen wir eine besonders hohe Nachfrage nach Teilschutz- und Garantie Anleihen. Bei den Teilschutzprodukten sind vor allem Express-Anleihen hervorzuheben, die aufgrund ihrer Ausgestaltung mit tiefen Barrieren – und jetzt auch neu mit Airbag – besonders beliebt sind. Sehr positiven Anklang finden auch Garantieanleihen mit der Chance an Aktienindizes und / oder breit gestreuten Asset Allocation Lösungen zu partizipieren. Um diese Investmentmöglichkeiten auch einem noch breiteren Interessentenkreis einfach und verständlich zu erklären, sind wir ständig bemüht, unsere Produktvideos zu erneuern und Kunden zugänglich zu machen. Diese Erweiterung unseres digitalen Angebots wird nicht nur in unserer Digital Banking Plattform „George" forciert, sondern auch laufend mit eigenen Schwerpunkt-Seiten auf unserer Homepage verstärkt. Dort zu finden sind auch neue Kundenpräsentationen inklusive Erste Group Research Meinungen und Basiswertinformationen. Wertpapierinteressierte Kunden, die laufend spannende Ideen für Investments suchen, werden in unserem neu verfassten Investment Newsletter sicher fündig. Landing Pages für Schwerpunkte: https://produkte.erstegroup.com/expressanleihen https://produkte.erstegroup.com/garant Link zu den Videos – zu finden bei den jeweiligen Produkten. Link zum Newsletter: https://produkte.erstegroup.com/Retail/de/ServiceAndContact/Newsletter/...

https://produkte.erstegroup.com/expressanleihen

https://produkte.erstegroup.com/garant Link zu den Videos – zu finden bei den jeweiligen Produkten.

Link zum Newsletter:

https://produkte.erstegroup.com/Retail/de/ServiceAndContact/Newsletter/... Webseite: https://www.hsbc-zertifikate.de/ Die Wurzeln von HSBC Deutschland reichen bis in das Jahr 1785 zurück und seit 1992 sind wir ein Teil der HSBC-Gruppe, Europas größter Bank gemessen an der Marktkapitalisierung. Neben der Betreuung von Unternehmen, Finanzinstitutionen und vermögenden Privatkunden sind wir schon über 35 Jahre im Handel und in der Emission von Zertifikaten und Optionsscheinen in Deutschland aktiv. Unser Hauptaugenmerkt legen wir, neben beispielsweise einer hervorragenden Handelsqualität, auf das Thema SERVICE. Was das konkret bedeutet: Ob tägliche Newsletter, Podcast, Social Media oder umfangreiche Zertifikate-Bücher – es sollte für jeden etwas dabei sein.

Apropos Zertifikate-Buch: kontinuierliche Transparenz und Aufklärung ist uns wichtig – deswegen ist unser Standardwerk gerade erst in einer neuen Auflage erschienen! Neben einer Produktpalette, welche den Puls der Märkte widerspiegelt, haben wir mit unterschiedlichen Tools wie dem „Open End Knock-out-Rechner“ oder auch den Echtzeit-Produktporträts, welche zusätzlich zum Basisinformationsblatt unsere Anlageprodukte erklären, die Transparenz und die Produktmerkmale immer in den Vordergrund gestellt.

Um die Liste oben zu ergänzen: Österreichische Anleger können sich außerdem wöchentlich in unseren kostenlosen Webinaren, über den HSBC Trendkompass oder mit unserem HSBC Kundenmagazin wichtige Informationen rund um den Kapitalmarkt einholen. Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Webseite: https://www.lbbw-markets.de Bei der Emission von strukturierten Anleihen und Zertifikaten verfügt die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) über eine langjährige Expertise und ein entsprechend vielfältiges und mehrfach ausgezeichnetes Angebotsspektrum. Auf dem LBBW-Markets Portal (www.LBBW-markets.de) kann das Universum an Zertifikaten und strukturierten Anleihen anhand zahlreicher Produktparameter selektiert werden. In der Rubrik „Wissen“ werden die beliebtesten Auszahlungsprofile ausführlich mit all ihren Chancen und Risiken beleuchtet. Erklärvideos runden das umfangreiche Informationsangebot ab. Bei der Wissensvermittlung setzt die LBBW jedoch nicht nur beim Anleger an, sondern auch in der Anlageberatung. Zertifizierte Schulungsprogramme in Kooperation mit der European Derivatives Academy (EDA) bieten Anlageberatern eine maßgeschneiderte Weiterbildung in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Ziel ist es, die Qualität und Professionalität in der Beratung sowie im Management von strukturierten Produkten nachhaltig zu verbessern. Regelmäßige und aktuelle Anlageimpulse liefert das regelmäßig erscheinende Magazin „Zertifikate Aktuell”, in dem Opportunitäten am Markt beleuchtet und interessante Anlagemöglichkeiten vorgestellt werden. Auch während der Laufzeit eines Wertpapiers finden Anleger wichtige Informationen zum Produkt, beispielsweise über Barriereverletzungen, Kapitalmaßnahmen, eine vorzeitige Rückzahlung oder zur Art und Höhe der Rückzahlung bei Fälligkeit. LEONTEQ Webseite: https://www.leonteq.com/ Als etabliertes Wertpapieremissionshaus unterstützt Leonteq Anleger mit innovativen und flexiblen Investmentlösungen.

Leonteq zählt zu den führenden Emittenten für strukturierte Anlageprodukte in der Schweiz, dem größten Zertifikatemarkt Europas. Gemeinsam mit seinen Partneremittenten vereinnahmt Leonteq rund ein Drittel aller Umsätze an der Schweizer Börse SIX in Renditeoptimierungsprodukten, wie z.B. Aktienanleihen und Express-Zertifikate. Aufgrund der hohen Spezialisierung verfügt Leonteq über eine der technologisch modernsten Emissionsplattformen. In kürzester Zeit können maßgeschneiderte Zertifikatestrukturen für Anleger emittiert und eine effiziente Handelbarkeit an der Börse gewährleistet werden. Der international aufgestellte Handel von Leonteq verschafft zudem Zugang zu einem breiten Universum an Basiswerten von Aktien, Indizes, Fonds und Rohstoffen, sowie einer Vielzahl an Währungen. Mit einem Anteil von rund 30 Prozent, ist die Raiffeisen Schweiz der größte Anteilseigner von Leonteq. Als Verbundinstitut der eidgenössischen Raiffeisenbanken vereint die Raiffeisen Schweiz mehr als 246 Mitgliedsinstitute und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit 2010 ist die Leonteq Securities (Europe) GmbH, als BaFin lizensiertes Finanzdienstleistungsinstitut, auch in Österreich aktiv. Profitieren auch Sie als Anleger von der hohen Spezialisierung und dem individuellen Service von Leonteq. Produkt-Homepage

Krypto Produkten

Webseite: https://zertifikate.morganstanley.com/ Eine lokale Präsenz, verbunden mit einem globalen Kapitalmarktzugang und einer innovativen strategischen Ausrichtung sowie der strikte Fokus auf Bedürfnisse der Kunden haben Morgan Stanley zu einer der führenden Adressen im deutschsprachigen Raum gemacht. Als einer der weltweit größten Finanzdienstleister, betreuen wir seit über 25 Jahren Kunden in Deutschland und Österreich. Neben Anlage-Zertifikaten und Anleihen hat sich Morgan Stanley darauf konzentriert, das Hebelprodukte-Angebot vielseitig und möglichst vollständig auszugestalten. Diese Bemühungen wurden bei den Zertifikate Awards Austria 2022 mit dem 1. Platz im Bereich Hebelprodukte honoriert. Die Palette von über 200.000 Produkten reicht hier von Optionsscheinen, Mini Futures und Turbos in verschiedenen Ausgestaltungen bis hin zu Faktor-Optionsscheinen. Abgedeckt werden die Anlageklassen Aktien, Indizes, Rohstoffe und Edelmetalle sowie Zinsen und Währungen. Anleger können aus über 2.000 verschiedenen Basiswerten wählen. Ob Deutschland (DAX, MDAX, TecDAX), Europa (Euro Stoxx 50, FTSE 100, CAC 40), USA (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones) oder Asien (Nikkei 225): Die wichtigsten internationalen Werte sind vertreten. Bei den Indizes findet man neben den Standardindizes auch ein breites Angebot an Branchenindizes. Besondere Beachtung finden außerdem speziell zusammengestellte Themenindizes, mit denen aktuelle Anlageideen auf einfache Weise investierbar und somit für den Anleger zugänglich gemacht werden. HypoVereinsbank onemarkets Web

Top Picks: raiffeisenzertifikate.at/top-picks

Zertifikate-Finder: zertifikatefinder.at Société Générale - Zertifikate & Optionsscheine Webseite: www.sg-zertifikate.at Mit mehr als 250.000 Produkten größter Zertifikateanbieter in Österreich

Expertenhotline / -Chat

Börsentägliche Marktupdates mit den ideas daily-Newslettern (www.ideas-daily.de sowie www.ideas-daily-us.de)

Wöchentliche Webinare mit Ausblick auf die Märkte und spannende Analysen

Monatliches Magazin mit aktuellen Trends, Experteninterviews, Analysen und Praxistipps (www.ideas-magazin.de)

Innovative Tools zur Produktsuche und Preisberechnung

Erfolgreichster Youtube-Kanal mit über 13.300 Abonnenten, 10 neuen Vidoes pro Woche und bisher 4,2 Millionen Video-Abrufen! (www.youtube.com/SGZertifikate) Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Währungen, Zinsen, Rohstoffe usw.) überzeugt die SG mit einem der umfangreichsten Angebote im Zertifikate-Markt und nimmt in Österreich einen führenden Platz ein. Die Produktpalette umfasst neben Anlagezertifikaten wie Aktienanleihen, Discount-, Bonus- und Index-Zertifikaten vor allem Hebelprodukte wie klassische Optionsscheine, Inline- und Turbo-Optionsscheine sowie Faktor-Optionsscheine. Um Anlegern die bestmögliche Auswahl zur Verfügung zu stellen, wird die Produktpalette auf täglicher Basis an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Des Weiteren sorgen das angebotene Market-Making, die persönliche Betreuung durch die Expertenhotline sowie innovative Tools zur Produktsuche und Preisberechnung dafür, dass Anleger in der Lage sind, schnell auf aktuelle Trends an den Finanzmärkten reagieren zu können. Webseite: https://keyinvest-de.ubs.com/ UBS bietet DAS globale Anlageökosystem für Investitionen, in dem Menschen und Ideen zusammengebracht und Chancen eröffnet und in die Tat umgesetzt werden. UBS bietet vermögenden, institutionellen und Firmenkunden weltweit sowie Privatkunden in der Schweiz finanzielle Beratung und Lösungen an. Als weltweit führende Vermögensverwalterin bietet UBS Anlagelösungen, Produkte, eine wirkungsvolle Vordenkerrolle, ein umfassendes und breit diversifiziertes Asset Management, eine fokussierte Investmentbank sowie Bankdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in der Schweiz. UBS konzentriert sich auf Geschäftsfelder, in denen sie sich durch eine starke Wettbewerbsposition in den Zielmärkten auszeichnet. Gleichzeitig will UBS von den langfristig attraktiven strukturellen Wachstums- und Rentabilitätsaussichten in den Sparten und Regionen profitieren, in denen sie tätig ist. UBS hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in mehr als 50 Regionen und Standorten und an allen wichtigen Finanzplätzen präsent. Die Bank beschäftigt aktuell weltweit mehr als 72.000 Mitarbeitende. Als Produktentwickler der ersten Stunde hat sich UBS zum Ziel gesetzt, ihren Kunden erstklassige Produkte anzubieten. Die Produktpalette reicht dabei von Anlagezertifikaten und ETFs bis hin zu Hebelprodukten und bietet für jedes Chance-Risiko-Profil eine passende Lösung. Aktuell bietet UBS über 100.000 Anlagezertifikate und Hebelprodukte auf rund 250 Basiswerte, die auch in Österreich angeboten werden. Webseite: https://zertifikate.vontobel.com/DE/Home Vontobel positioniert sich als erfolgreicher Vollsortimenter im österreichischen Markt. Neben einer umfassenden Palette an Hebelprodukten auf eine Vielzahl an internationalen Aktien, Währungen und Rohstoffe hat Vontobel einen klaren Fokus auf Renditeoptimierungsprodukte wie Aktienanleihen, Discount-, Bonus-Zertifikate und Express-Strukturen. Kompetitive Preise, attraktive Renditen und eine hohe Quotierungsqualität zeichnen Vontobel aus. Besonders hervorzuheben ist die Innovationskraft, die sich einerseits durch Produkte wie das Bitcoin-Zertifikat, eine breite Palette an Themenzertifikaten (Industry 4.0, Blockchain, Gentherapie etc.) und Hebelprodukte (z.B. auf Bitcoin oder Cannabis Aktien) auszeichnet, aber auch durch die deritrade App mit maßgeschneiderten Produktvorschlägen, Vontobel Blog, Zertifikateportfolio und einem Emissionstool, das es Anlegern erlaubt, Zertifikate maßgeschneidert selbst zu emittieren. Hilfreiche Tools wie das chartbasierte Filtertool und die KO-Map für die schnelle Produktsuche oder der Vontobel-Blog, welcher Anleger fast täglich mit spannenden Marktanalysen und Produktideen versorgt runden das Angebot ab. Chart-basiertes Filter-Tool: https://zertifikate.vontobel.com/DE/Chart_Filter Deritrade-App: https://zertifikate.vontobel.com/DE/Vontobel-APP Vontobel Blog: https://zertifikate.vontobel.com/DE/Blog schließen × Ja, ich möchte das ZERTIFIKATE JOURNAL kostenlos und unverbindlich abonnieren. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe > Ja, ich möchte den Newsletter des Zertifikate Forum Austria kostenlos und unverbindlich abonnieren. Der monatliche Newsletter zum österreichischen Zertifikatemarkt.

